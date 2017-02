Réus da “Bye Bye, Brasil” são interrogados em audiência em Içara

Talise Freitas

Quatro réus da terceira etapa da operação da Polícia Federal de Criciúma “Bye Bye, Brasil” foram interrogados na tarde de ontem em audiência de instrução e julgamento no Fórum da Comarca de Içara. A operação foi desencadeada no ano passado, visando coibir a falsificação de documentos públicos para obtenção de vistos para o exterior.

Ronaldo Oscar da Rosa e Jair Perez Raupp, que seguem presos, Giliard da Silva Teixeira e Kelly Studzinski de Oliveira, que respondem em liberdade, além de José de Oliveira, que segue foragido, são acusados de falsificação de documento, incluindo público.

Duas testemunhas também prestaram depoimento. Após o procedimento no Fórum, Ronaldo e Jair retornaram ao Presídio Santa Augusta. Jair foi preso dias depois de a operação ser deflagrada, quando se dirigia a uma universidade para entregar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Direito.

Ele é reincidente na prática da falsificação de documentos, sendo, inclusive, já condenado judicialmente. O réu já havia sido preso nas duas primeiras etapas da Operação "Bye Bye, Brasil", da PF, em 2005 e 2006, respectivamente, e na operação “Imigração”, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Criciúma, que deu subsídios para a terceira etapa da "Bye Bye, Brasil", da PF.

Já Ronaldo foi preso no dia em que a operação foi deflagrada em Balneário Rincão. Ele já havia sido flagrado no ano passado no Rio de Janeiro, acompanhado de "clientes" que solicitaram o visto com documentos falsos.

Conforme o promotor da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Içara, Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, a instrução criminal foi encerrada, restando somente algumas testemunhas a serem ouvidas por carta precatória, por serem residentes em outras comarcas. Apesar do pedido das defesas dos réus presos em revogar a prisão preventiva de ambos nas audiências anteriores, o juiz da 2ª Vara Criminal, Fernando Dal Bó Martins, manteve a prisão preventiva.

Porém a revogação da prisão do réu Jair será analisada após um novo pedido da defesa realizado ontem, como também um acordo entre o Ministério Público (MP) para que tenham algumas medidas cautelares para substituir a reclusão. "Com o retorno das cartas cumpridas, intimem-se as partes para alegações finais nos prazos individuais de cinco dias, a começar pelo Ministério Público, sendo comum o prazo para todos os defensores", constou o magistrado ao fim da audiência. Após as alegações finais da acusação e defesa, o processo vai para análise do juiz para definir a sentença.

Moradores foram

barrados

A terceira etapa da “Bye Bye, Brasil” começou em novembro de 2015, devido ao encaminhamento de documentos apreendidos pelo Gaeco em 2011 no Consulado dos Estados Unidos da América (EUA) e também pela Polícia Civil de Içara, que realizou apreensões de documentos falsos. Os vistos eram para ingresso, não somente nos EUA, como também no Canadá, porém neste país em menor quantidade.

Segundo a investigação, pelo menos 12 moradores locais foram barrados no consulado norte-americano em posse dos documentos falsos que saíam da região. Era cobrado um valor de R$ 2 mil a R$ 5 mil por pessoa pelas falsificações. Os documentos falsificados, visando indicar que o interessado tinha um maior poder aquisitivo do que o real, geralmente eram holerites de pagamento de salários, contratos sociais de empresas e declarações de imposto de renda.