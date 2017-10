Reunião com o governador para discutir medidas compensatórias por instalação do Case e Penitenciária Feminina

Lucas Renan Domingos

Vereadores de Criciúma, juntamente com as comunidades de São Domingos e arredores, além de moradores de Araranguá, vão estar reunidos nesta quarta-feira com o governador Raimundo Colombo, às 13h30, no gabinete do governador. Na pauta do encontro as medidas compensatórias com a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e a Penitenciária Feminina.

Em agosto, as comunidades tiveram Audiência Pública para tratar do assunto. O principal pedido é a maior facilidade para a circulação, através da pavimentação de todas as estradas que próximas ao complexo penitenciário que está se criando. Para que, se necessário em alguma situação, seja fácil de a polícia chegar ou os moradores saírem do local.

“Realmente a implantação tanto da Penitenciária Feminina e do Case a região foi afetada. Depois de requerimentos enviados para Prefeitura de Criciúma, Secretaria de Justiça e Cidadania e para Deputados da região, agora vamos conversar com o governador para conseguir a liberação da verba para a implantação das medidas”, disse o vereador de Criciúma que acompanha o caso, Ademir Honorato.

Segundo o vereador, estarão presentes na reunião o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Júlio Colombo (PSB), o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Daniel Afonso (PP) e o prefeito de Araranguá, Mariano Mazzuco, e presidentes das comunidades afetadas.