Réu no 1º caso de feminicídio em Criciúma é absolvido

Francine Ferreira

Foi absolvido o réu levado à júri popular pela 1ª Vara Criminal, no Fórum da Comarca de Criciúma na última quarta-feira, no caso do 1º feminicídio registrado no município na esfera judicial. A promotora Caroline Cristine Eller, que atua a poucas semanas na 13ª Promotoria de Justiça de Criciúma, entendeu que os fatos não aconteceram conforme descrito na denúncia que havia sido oferecida anteriormente pelo Ministério Público e, por isso, pediu a absolvição.

O réu era acusado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa da vítima. A denúncia relatava que o casal vinha tendo uma relação conflituosa e que no dia 6 de setembro de 2016, o companheiro da vítima teria agredido e empurrado a mulher de um automóvel em movimento enquanto trafegava pela Rodovia Leonardo Bialeck, no Bairro Linha Batista. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu quase um mês depois, no Hospital São José.

Conforme a promotora, o pedido para que o réu fosse absolvido foi feito por questões processuais. “Estudando o processo percebi que não poderia sustentar a denúncia, porque avaliei que não tinha como o réu ter empurrado a vítima para fora do carro sem perder o controle do veículo. A forma como ela caiu, onde foram identificadas as lesões, tudo indica que ele não a tenha empurrado e, sim, que ela possa ter se jogado por temer a própria vida, já que estava em um carro, sozinha, com o companheiro que já havia se mostrado violento em outras situações”, explica.

Por conta disso, uma nova denúncia deve ser oferecida pela promotora nos próximos dias, escrita de forma diferente da anterior e acusando o indivíduo por homicídio doloso, mas com dolo eventual. “Porque acredito que, por conta da situação que se formou, o homem assumiu o risco de que algo poderia acontecer com a vítima, inclusive a morte”, completa Caroline.

Ainda que tenha sido absolvido, o réu foi encaminhado novamente ao Presídio Santa Augusta na quarta-feira, uma vez que já respondia por outro crime.

O feminicídio no Código Penal

Segundo o Código Penal Brasileiro, um feminicídio é registrado quando o crime for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo como pena reclusão de 12 a 30 anos. “Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: violência doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.