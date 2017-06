Restaurante, lanchonete e motoboy são alvos de assaltos em Criciúma

Talise Freitas

Um restaurante, uma lanchonete e o motoboy de uma lanchonete foram alvos de assaltos em Criciúma.

O entregador de lanches foi rendido por três criminosos armados no Bairro Boa Vista. Os assaltantes roubaram uma pizza e R$ 120. No Bairro São Luiz, um restaurante também foi alvo do crime. Ao menos três criminosos participaram da ação, sendo um armado com pistola e os outros dois com revólveres. O trio roubou dinheiro e celulares das vítimas e fugiu em um veículo Gol, de cor branca.

Um criminoso armado com um revólver assaltou uma lanchonete no Bairro Argentina. Após render uma das vítimas apontando a arma para sua cabeça, o assaltante fugiu, aparentemente a pé, com cerca de R$ 200 e um aparelho celular. Apesar da mobilização da Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido. Ninguém foi ferido.