Residências e restaurante são danificados em incêndios

Francine Ferreira

O Corpo de Bombeiros foi acionado em pelo menos três oportunidades ontem, para conter incêndios em Criciúma e Araranguá. O primeiro aconteceu no início da manhã, quando uma residência no Bairro Renascer, em Criciúma, ficou parcialmente destruída pelas chamas que atingiram dois cômodos da casa. Quando a guarnição chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por vizinhos e pela proprietária, no entanto, ainda foram gastos em torno de 500 litros de água para efetuar o rescaldo.

Já em Araranguá, no meio da manhã de ontem, um princípio de incêndio foi registrado na dispensa de um restaurante na área central. Os bombeiros foram acionados e utilizaram mil litros de água para conter as chamas. Por fim, no período da tarde, outra casa ficou parcialmente destruída pelo fogo, mas desta vez no Bairro Morro dos Conventos. Com duas linhas de ataque, o Corpo de Bombeiros conteve o incêndio com aproximadamente 500 litros de água. Neste caso, a janela dos fundos da residência estava arrombada, por isso a ocorrência foi deixada aos cuidados da Polícia Militar.