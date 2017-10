Reitor da UFSC é encontrado morto em shopping de Florianópolis

Lucas Renan Domingos

O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luís Carlos Cancellier, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira no Beiramar Shopping, em Florianópolis.

Uma nota divulgada pela assessoria de imprensa do shopping “confirma uma ocorrência de suicídio na manhã desta segunda-feira”. Segundo a nota, o Polícia Militar (PM) de Florianópolis confirmou em boletim que o corpo encontrado seria do reitor. Dentro do bolso da vítima estava a CNH de Cancellier.



Ele estava afastado da instituição por determinação judicial. Ele e outras seis pessoas foram presas no dia 14 de setembro e liberadas no dia seguinte. O grupo é investigado na Operação Ouvidos Moucos, da Polícia Federal, que apura desvio de recursos em cursos de Educação a Distância (EaD) oferecidos pelo programa Universidade Aberta no Brasil (UAB) na UFSC.

