Região Sul registra quatro mortes no trânsito

Talise Freitas

O final de semana, especificamente o sábado, foi trágico nas rodovias do Sul. Quatro motociclistas perderam a vida em duas ocorrências distintas em rodovias estaduais. O primeiro registro ocorreu ainda de tarde, por volta das 16h30min, na SC-108, na localidade de Rio Galo, em Urussanga. Cézar Valmor Fortes Maciel, de 50 anos, que estava em uma moto, com placa de Urussanga, colidiu na lateral de um veículo Gol, com placas de Cocal do Sul. Eles seguiam no mesmo sentido, e com o impacto a vítima perdeu o controle da direção e bateu em uma placa. Maciel chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Cerca de duas horas depois, outra fatalidade foi registrada também na SC-108, mas em Braço do Norte. Três jovens condutores de motos de trilha morreram após se envolverem em um acidente com um veículo Fusion, com placas de São Ludgero. Felipe Jacinto Fraga, de 28 anos, Maycon Della Giustina, de 26 anos e Gabriel do Santos Cardoso, de 19 anos, moravam no município e morreram ainda no local do acidente.

Outros dois condutores, que também estavam no mesmo grupo de trilheiros, também foram atingidos e sofreram ferimentos. O condutor do carro, de 19 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. Ele teria, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), invadido a pista contrária e atingido as cinco motos frontalmente., após tentar uma ultrapassagem. Nas redes sociais, familiares, amigos e conhecidos das vítimas, ainda consternados, deixaram homenagens e palavras de despedida. Os corpos foram velados ontem, no Ginásio Municipal de Braço do Norte e sepultados em cemitérios distintos.