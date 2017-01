Região registra sétima morte por afogamento

Talise Freitas

O morador da região da Santa Luzia, em Criciúma, Diógenes de Jesus, de 40 anos, foi a sétima vítima de morte por afogamento na região (AMREC e AMESC) nesta temporada. A fatalidade foi registrada na manhã de ontem, no Balneário Argeu, em São Bento Alto, em Nova Veneza. A vítima mergulhou nas proximidades de uma barragem, quando não conseguiu retornar mais à superfície.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram deslocados, mas só restou a localização do corpo, a quatro metros de profundidade e preso a uma pedra no fundo do rio. O homem estava com os familiares, que passaram por momentos de desespero. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, que constatou o afogamento.

Na semana passada, Davenir Carvalho Pereira, de 69 anos, morreu afogado enquanto pescava em Passo de Torres, no Extremo Sul. A vítima escorregou e caiu em um rio. Na tarde de 6 de janeiro, duas mortes ocorreram. Um dos casos na Lagoa do Jacaré, em Balneário Rincão, tendo como vítima Abraão Borba, de 42 anos, e outro na Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva. Cristiano Fernandes, de 33 anos, chegou a ser socorrido, porém não resistiu e veio a óbito no hospital.

Outros dois óbitos por afogamento foram registrados no mês passado, sendo que as vítimas eram adolescentes e se afogaram em rios. Um dos casos aconteceu no Rio São Jorge, em Maracajá, vitimando um menor de 17 anos, e o outro em Siderópolis, no Balneário Fontanella, tendo como vítima um garoto de 15 anos. Na manhã do dia 12, o pequeno João Miguel dos Santos, de somente um ano e oito meses, morreu afogado ao cair na piscina de fibra de casa, na localidade de Linha Cabral, em Morro da Fumaça.