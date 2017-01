Região registra duas mortes por afogamento

Talise Freitas

Duas mortes por afogamento foram registradas na região na tarde da última sexta-feira. Um dos casos ocorreu na Lagoa do Jacaré, em Balneário Rincão. A vítima foi Abraão Borba, de 42 anos. O corpo dele foi resgatado pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros a cerca de dois metros de profundidade. Outro caso ocorreu na Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva. Cristiano Fernandes, de 33 anos, chegou a ser socorrido, porém não resistiu e veio a óbito no hospital. Uma mulher de 46 anos também se afogou, mas foi resgatada com vida.

Outros dois óbitos por afogamento foram registrados no mês passado, sendo que as vítimas eram adolescentes e se afogaram em rios. Um dos casos aconteceu no Rio São Jorge, em Maracajá, vitimando um menor de 17 anos, e o outro em Siderópolis, no Balneário Fontanella, tendo como vítima um garoto de 15 anos.

Já um mês antes, em novembro, um adolescente de 13 anos morreu afogado em um lago, localizado na Estrada Geral de Caverazinho, em Araranguá. A maioria dos casos ocorreu em áreas que não são guarnecidas por salva-vidas.