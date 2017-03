Região contabiliza mais dois homicídios

Talise Freitas

Dois homicídios foram registrados nas últimas horas na Região Carbonífera. O primeiro deles ocorreu ainda no fim da noite de quarta-feira, na Rua Gabriel Budny, no Bairro Vila Rica, em Criciúma. Felipe Oscar Biava, de 26 anos, foi executado a tiros em casa. Segundo a Polícia Militar, com base no relato da esposa da vítima, Felipe estava sentado no sofá com a companheira quando dois criminosos bateram na porta pedindo para conversar com ele.

A vítima se recusou a atendê-los, porém a dupla invadiu a residência já efetuando disparos. Felipe chegou a correr para os fundos da casa, mas veio a óbito no local. Policiais militares encontraram cinco estojos de pistola calibre 22 no chão da casa. A companheira dele não reconheceu os criminosos. Conforme a PM, Felipe tinha diversas passagens policiais, como adulteração de sinais de veículo, porte ilegal de arma, roubo e furto.

O outro caso ocorreu na manhã de ontem, na Zona Sul do Balneário Rincão, quando um homem, aparentando ser usuário de drogas, foi encontrado já sem vida, com marcas de agressão. A quarta vítima de assassinato do balneário neste ano não havia sido identificada até o início da noite de ontem. As últimas informações eram de que uma família se deslocava ao Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma para provável reconhecimento.

Com essas duas ocorrências, são 12 homicídios ocorridos neste ano na AMREC. Criciúma contabiliza cinco casos, o Rincão quatro, Forquilhinha dois e Cocal do Sul um.