Rede de vizinhos reduz em 30% o número de furtos em Criciúma

Talise Freitas

Em tempos em que o efetivo não acompanha o aumento populacional, e que o ingresso dos novos policiais não supera as saídas dos que já serviram à corporação, as redes sociais vem sendo uma grande aliada em prol da segurança.

O projeto Rede de Vizinhos da Polícia Militar, que une policiais militares e moradores de determinado bairro em um grupo de WhatsApp, já é responsável pela redução de 30% no número de furtos, seja de veículos ou residências, em Criciúma.

Quem comemora os benefícios trazidos é o presidente da Associação de Moradores do Bairro Laranjinha, Jackson Fernandes, que administra o grupo do bairro, criado desde abril de 2016. Hoje inclusive o grupo se encontra para mais uma reunião, a sexta a ser realizada.

"Ainda é de forma lenta, mas gradual. Cada vez com mais adeptos. Estamos sentindo bastante a diferença, principalmente na interação com a comunidade e na aproximação da Polícia Militar. De em torno de três mil moradores, nosso grupo possui 130 cadastrados e entre oito a dez policiais militares", explica.

Segundo Jackson o grupo também serve para monitorar os moradores, já que em alguns pontos do bairro, a rotatividade é intensa. A ideia ganhou força após um homicídio registrado na localidade, resultado de desavenças entre vizinhos.

"E foi por unanimidade que todos escolheram falar somente de segurança. Temos regras, como não comentar sobre religião, política, somente o que for de interesse do bairro para não desvirtuar o objetivo", diz.

O sargento Alexander Valdemar da Rosa, comandante do policiamento comunitário do setor do Rio Maina, que tem cerca de 60 mil moradores e um efetivo de 11 policiais, ressalta que os interessados em integrar o grupo são fiscalizados, para constatar se tem algum tipo de pendência com a Justiça ou mesmo algum histórico relacionado com a polícia.

"Temos também algumas situações de ajuda. Uma senhora perdeu a pochete com o salário mínimo, único valor que recebe, e a informação foi disseminada nos grupos. A notícia chegou a um empresário local que se dispôs a ajudar. Foram ainda realizadas várias doações para uma moradora do Bairro Ana Maria que sofre de hidrocefalia, com a mobilização da comunidade. Também são dadas diversas orientações, as mais recentes relacionadas às últimas chuvas, por exemplo,", cita o sargento.

A interação vem resultando na prisão, ou em flagrante, ou dias, até horas depois, de ladrões que agiram em determinadas localidades, com a divulgação de imagens por parte dos próprios moradores.

"As pessoas mostram interesse em participar do grupo porque está tendo credibilidade. Elas estão contribuindo com a Polícia Militar e estão sendo atendidas. Têm a credibilidade e a confiabilidade em ambas as partes", frisa Jackson.

O sargento Alexandre adianta que reuniões estão sendo realizadas para a solidificação da rede de segurança em âmbito escolar, com grupos formados por diretores e secretários de unidades de ensino.