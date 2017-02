Recurso de réus envolvidos em assalto que resultou em PM ferido é enviado ao TJSC

Talise Freitas

O recurso impetrado pela defesa dos três réus, envolvidos no assalto que resultou em um policial militar ferido a tiros, no ano passado, em Criciúma, foi emitido ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) para análise dos desembargadores. Não há um prazo para o julgamento pela instância superior. Erickson França, de 19 anos, Luan Rupp, de 25 anos e Anderson Venâncio da Rosa, de 27 anos, recorreram da decisão da juíza da 1ª Vara Criminal, Paula Botke e Silva, em dezembro do ano passado, de serem julgados pelo júri popular.

Erickson e Luan são réus pelo homicídio qualificado tentado; pelo fato de a vítima ser policial; receptação; por agirem em posse de um carro furtado; roubo majorado (pelo emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas) tendo como vítima o funcionário do supermercado que também foi rendido e corrupção de menores, haja vista o envolvimento de um adolescente de 17 anos na época, apontado como autor dos disparos.

A magistrada decorreu do mesmo entendimento do Ministério Público (MP), de que a vítima foi alvejada por ter sido reconhecida como policial, não para consumar o roubo, o que caracterizaria um latrocínio tentado, que não cabe julgamento ao Tribunal do Júri.

Já Anderson é réu por roubo majorado e corrupção de menores. Mesmo assim, apesar de não ser réu no crime contra a vida, ele também foi sentenciado a ser julgado no Tribunal do Júri.

O agora sargento da PM, cabo na época do crime, Sérgio Crispim de Souza, de 48 anos, foi alvejado a tiros, pelas costas, na manhã de 1º de fevereiro de 2016, em frente à agência do Bradesco, no Bairro Pinheirinho, quando, de folga, mas como segurança particular, fazia a escolta de um malote com um funcionário de um supermercado. O montante de R$ 126 mil seria depositado no banco. Além do valor, eles roubaram ainda a arma do policial, pertencente à corporação.