Receptador monitorado por tornozeleira descumpre ordem e volta ao presídio

Talise Freitas

Um homem de 36 anos, considerado um dos maiores receptadores de veículos roubados e furtados da região, retornou ao Presídio Santa Augusta na noite de ontem. O acusado foi preso em 2 de junho pelos policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC), encaminhado à unidade prisional, mas no mês passado teve a prisão preventiva substituída pelo monitoramento eletrônico, com o uso de tornozeleira eletrônica. A Justiça impôs que o acusado não ultrapassasse 100 metros de distância de sua residência, durante o período diurno em dias úteis, assim como o recolhimento domiciliar noturno obrigatório, a partir das 18h, também nos fins de semana e feriados.

Como o acusado descumpriu a medida judicial imposta, ultrapassando o limite permitido, foi emitido um mandado de prisão e cumprido pela Polícia Militar no final da tarde de ontem enquanto ele estava no Fórum. Recentemente, o receptador protagonizou outra ocorrência bastante repercutida no meio policial. Ele apareceu em uma foto dentro da cela do Santa Augusta, sendo isolado alguns dias por conta do episódio.

O acusado, segundo a DIC, era proprietário de uma loja de peças automotivas no Bairro São Luiz, sendo apontado como um dos maiores receptadores de veículos roubados, a maioria proveniente do RS, que eram "desmanchados" em Criciúma para as peças serem vendidas em sua loja.