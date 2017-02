Rapaz que alvejou vigilante tem prisão preventiva decretada por latrocínio tentado

Talise Freitas

Em Audiência de Custódia, ontem, no Fórum de Criciúma, a juíza da 2ª Vara Criminal, Débora Driwin Rieger Zanini, converteu a prisão em flagrante em preventiva de Cassiano Pacheco Inácio, de 20 anos, preso na noite de quarta-feira pela Polícia Militar após roubar uma casa e alvejar um vigilante, de 33 anos, no Bairro Pio Corrêa. O fato, conforme a magistrada, é tratado como um latrocínio tentado. A vítima, que pertence a uma empresa de segurança privada, passou por cirurgia e está fora de perigo. Ele foi atingido com um tiro no abdômen, efetuado de um revólver que Cassiano tinha roubado há pouco do dono da residência.

"Trata-se de crime extremamente violento, que, por pouco, não ceifou a vida de um homem trabalhador. Tenho para mim que o delito de latrocínio é o mais vil e repugnante dentre os delitos de cunho patrimonial, pois demonstra toda a sordidez, ódio e violência que repousa no ser humano. Um delito que não se justifica e não se explica. O conduzido, embora primário - quiçá em face de sua tenra idade -, já demonstrou possuir personalidade violenta, desviada e sem consideração com a vida humana. Não bastasse, o crime em tela chocou Criciúma nas últimas horas e mobilizou a polícia, que, de forma eficiente e rápida, logrou êxito em prender o conduzido em flagrante, dando uma rápida resposta para a sociedade", anotou a magistrada na decisão.

Presídio,

em cela isolada

A juíza também definiu a realização de exame de sanidade mental no acusado por ele apresentar transtornos psiquiátricos e fazer uso de medicamento controlado. "Mesmo assim, determinei que ficasse no presídio. Ele alegou que não sabia o que tinha feito, mas não é possível saber se é verdade, por isso a necessidade do exame. Ele tem histórico de envolvimento com drogas, inclusive ficou internado em clínica. Apresenta confusão mental e não consegue se expressar. O pai esteve no Fórum, conformado até, e disse que ele saiu pela manhã não retornando mais, mesmo tendo que tomar um remédio em determinado horário", relata a Dra. Débora.

A medicação dele foi trazida para a audiência e, na manhã de ontem, ele tinha uma consulta marcada com psiquiatra. "Os medicamentos serviriam para atender a várias enfermidades, como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, entre outros. Logo, não possuindo esta juíza conhecimentos médicos, não é possível saber qual é o mal efetivamente sofrido pelo conduzido e se este realmente possui transtornos mentais, a ponto de torná-lo inimputável. Por isso, determino, com a máxima urgência, a realização de exame de sanidade mental", constou a magistrada, determinando que ele fique em cela separada na unidade prisional até que o exame seja realizado.

Caso seja comprovado transtorno psiquiátrico, isso não significa que ele responderá em liberdade, porém continuará preso, mas em uma unidade especializada, no caso, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), em Florianópolis.