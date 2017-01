Rapaz com várias passagens policiais depreda viatura

Talise Freitas

Um rapaz de 21 anos foi preso na tarde de ontem pela Polícia Militar, no Bairro Saturno, em Forquilhinha. Ele tentou fugir de moto dos policiais em uma primeira tentativa de abordagem. Em seguida, o acusado foi encontrado caminhando, sem a motocicleta. Além de desobedecer à abordagem, ele ameaçou de morte os militares, desacatou e resistiu à prisão e ainda depredou a viatura.

Encaminhado à delegacia, o rapaz foi autuado em flagrante por dano qualificado e encaminhado ao presídio. Além de diversas passagens policiais, quando menor, ele esteve envolvido, em 2011, no latrocínio que vitimou o dono de uma joalheira no município. O irmão dele, apontado como mentor do crime, foi condenado a 29 anos de prisão.