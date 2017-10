Radiopatrulhamento: policiais militares do Sul concluem estágio

Francine Ferreira

A região Sul catarinense conta, deste a tarde desta sexta-feira, com mais policiais militares formados no Estágio de Radiopatrulhamento. A capacitação foi realizada no 19º Batalhão da PM e contou com a participação de quarenta profissionais, sendo cinco da 1ª Cia de Araranguá, cinco da 2ª Cia de Sombrio, cinco da 3ª Cia de Turvo, 15 da Guarnição Especial de Içara (GEIC), cinco do 9º Batalhão da PM de Criciúma.

Além disso, como forma de integração com municípios que fazem divisa com Santa Catarina, foram convidados outros cinco policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que servem no 1º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas.

O estágio ocorreu entre os dias 2 e 6 de outubro, teve carga horária de 60 horas/aula e foi instruído por oficiais e praças do 19º BPM, da GEIC e servidores do Instituto Geral de Perícias. Os alunos foram submetidos a diversas técnicas que exigiram alto grau de resistência física e psicológica, além de avaliações intelectuais, práticas e comportamentais.

“Procuramos repassar aos policiais militares o conteúdo das disciplinas o mais próximo possível da realidade, de maneira a torná-los mais treinados e aperfeiçoados para a defesa da sociedade”, ressaltou o coordenador do Estágio de Radiopatrulhamento, major Marcelo Bertoncine Zanette.