"Questão técnica" faz PMs ficarem sem diárias na Operação Veraneio

Após denúncias de que policiais mi-litares que atuam ou mesmo já atuaram na Operação Veraneio (OV) na região não estão recebendo as diárias, o comando-geral da corporação, por e-mail, manifestou-se no início da noite de ontem, alegando problemas técnicos. A situação vem ocorrendo em outras regiões do estado e, em alguns casos, há semanas, obrigando que o próprio servidor arque com as despesas necessárias durante o trabalho na temporada, como hospedagem e alimentação. A OV completou um mês no último domingo.

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que também fazem parte da OV, estão recebendo normalmente. Em outras temporadas, guarda-vidas chegaram a ter o salário atrasado. Alguns policiais militares da região que foram deslocados para os balneários locais, desde o Balneário Rincão até Passo de Torres, confirmaram o não pagamento, mas, por medo de represália, preferiram não se identificar. "Ficamos desmotivados. Com tantos outros problemas a enfrentar, ainda mais esse. Era para ter mais organização", resumiu um policial.

"O Estado faz propaganda com toda pompa da Operação Veraneio na TV, rádio e jornal, e sequer sabe lidar com problema técnico há quase um mês. Na praia tudo é mais caro. Almoço, janta, enfim. A subsistência é mais onerosa. E tirar dinheiro do bolso para se manter não é fácil. Ainda mais com essa incerteza de quando iremos receber. Literalmente, o policial militar está pagando para trabalhar", disparou outro servidor.

Conforme a nota assinada pelo comandante-geral, coronel Paulo Henrique Hemm, todas as diárias/diárias de alimentação foram pagas até o dia 27 de dezembro. "A partir dessa data, as referidas etapas deixaram de ser pagas por questões técnicas de bloqueio do SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal) da Secretaria de Estado da Fazenda. Todos os policiais que participam da operação veraneio foram comunicados antecipadamente desta questão técnica. Inclusive a APRASC (Associação das Praças) tomou conhecimento deste fato antes do início da Operação Veraneio numa reunião com este Comando-geral", diz o comunicado.

Verba

indenizatória

Ainda conforme a nota, o pagamento de diária/diária de alimentação tem a previsão legal como "verba indenizatória" e, portanto, o recebimento dos respectivos valores só deve ocorrer após a realização do serviço. "Assim sendo, na data de 18 de janeiro, o sistema SIGEF voltou a operar, normalizando o pagamento dos valores devidos. Até o dia de hoje (ontem), já foram pagos mais de R$ 1 milhão. Eventuais casos de não recebimento dos valores estão associados à inconsistência de dados fornecidos ao sistema, sendo essas informações de responsabilidade do usuário. A Polícia Militar de Santa Catarina reafirma que todos os policiais que participam da Operação Veraneio receberão os valores devidos em sua integralidade", finaliza o coronel.

Conforme a Aprasc, o valor das diárias de alimentação varia de acordo com a escala de trabalho de cada policial. São R$ 20 para almoço e/ou janta e R$ 12 para o lanche. Dessa forma, o valor por dia pode chegar a R$ 64 na escala de 24 horas. A Aprasc informou que está tomando todas as providências para que as diárias do efetivo empenhado sejam pagas, haja vista que o atraso é de mais de um mês, desde o dia 22 de dezembro, e até agora a situação não foi regularizada.

"Não há nada que justifique esse atraso de 30 dias no pagamento. A informação que temos é de que o dinheiro agora está disponível e o pagamento ainda não foi feito por questões burocráticas. Não temos mais explicação plausível para esta situação e vamos entrar com as medidas judiciais cabíveis", afirma o presidente, Edson Fortuna.