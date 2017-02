Quartel dos bombeiros de Morro da Fumaça na iminência de fechar

Talise Freitas

A permanência das atividades do Corpo de Bombeiros de Morro da Fumaça depende ou de um novo concurso público para repor o efetivo, ou da arrecadação da Prefeitura.

Conforme o comandante do quartel fumacense, sargento Renato Bonelli, há a possibilidade dos serviços encerrarem definitivamente. Desde o ano passado, devido à falta de efetivo, realidade em nível de estado, o atendimento funciona das 8h às 20h, sem o regime de plantão 24 horas, como ocorre em outros quartéis da região.

Ou seja, se fora desse horário for registrado um incêndio ou mesmo um acidente no município, são os bombeiros vizinhos que atendem, como os de Urussanga, Içara e Criciúma, o que acaba diminuindo o tempo-resposta. "Os quartéis que atendem menos ocorrências no Estado estão diminuindo o horário, mas existe a possibilidade de fechar totalmente porque o efetivo está envelhecido, sobrecarregado, não há reposição e corremos o risco de sermos transferidos para os quartéis maiores, que não irão fechar. Tem que ter a necessidade do concurso que há três anos não tem e muitos bombeiros estão se aposentando", explica o comandante.

Para ele, uma das possibilidades de permanência vem da Prefeitura. "O prefeito Agenor Coral já se prontificou em ajudar, mas depende do que o município estará arrecadando. A ideia é fazer um concurso público para agentes de segurança que irão atuar na Defesa Civil, mas nos ajudar aqui como bombeiros voluntários. Se isso ocorrer, podemos voltar até ao plantão 24 horas", disse.

Depende da

folha

Outra solução é a realização de concurso público para formação de novos bombeiros por parte do Governo do Estado. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a qual o Corpo de Bombeiros faz parte, informou que há possibilidade de abertura de concurso, mas não disse uma previsão de data, pois o Governo também depende da arrecadação, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Disse ainda que esta informação já chegou a ser divulgada pelo governador Raimundo Colombo em outra oportunidade.

Com um efetivo total de oito bombeiros, divididos entre o serviço operacional e o burocrático, e por conta das divisões das escalas, de 12 horas, o quartel atua com dois bombeiros para atendimento no veículo Auto Socorro de Urgência (ASU), que é a ambulância, e no caminhão de combate a incêndio, por dia.