Quadrilha rende mulher e rouba malote com cerca de R$ 40 mil

Talise Freitas

Uma funcionária de um posto de combustíveis foi assaltada no início da tarde de ontem, no Bairro Santo Antônio, em Criciúma. A vítima foi rendida por quatro criminosos, alguns armados, que chegaram em um veículo Fiat Uno, no momento em que iria depositar em torno de R$ 40 mil, que estavam em um malote, na agência bancária Itaú.

Apesar da mobilização da Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido. Pelo modo de ação, a polícia acredita que o bando tenha agido com informações privilegiadas acerca da movimentação financeira do estabelecimento comercial, o qual já foi alvo de outros roubos.