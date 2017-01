Quadrilha de assaltantes será processada na Comarca de Urussanga

Talise Freitas

A juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, Paula Botke e Silva, declinou a competência, na tarde de ontem, para o Fórum da Comarca de Urussanga, do procedimento referente à prisão de uma quadrilha de assaltantes na tarde de terça-feira, já que o crime ocorreu em Cocal do Sul. Os detidos não passaram por Audiência de Custódia, procedimento inexistente na Comarca de Urussanga, permanecendo reclusos no Presídio Santa Augusta.

Todos os quatro presos, que foram inclusive reconhecidos pelas vítimas, tinham passagens policiais. Eduardo Luiz Bianchi, de 20 anos, por roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas; Gelson da Rosa Eulina, de 23 anos, por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas; Marco Henrique José, de 19 anos, por receptação e tráfico de drogas e Wagner Sanches Soares, de 32 anos, por dano e também por tráfico de drogas.

O quarteto foi detido pela PM no Bairro Boa Vista, em Criciúma, após manter uma família refém durante um assalto a residência no Bairro União. Inclusive as vítimas são parentes do delegado regional Juarez de Souza Medeiros. Além de diversos objetos da casa, eles roubaram ainda dois carros, sendo que quase todo material foi encontrado em uma casa no Bairro Imperatriz. O sistema de videomonitoramento do programa Segurança para Todos, de Cocal do Sul, a comunicação rápida e a ação conjunta das polícias, Civil e Militar, foram primordiais para a prisão. A suspeita é de que eles vinham cometendo outros crimes na região utilizando um veículo Sandero, de cor vermelha, flagrado pelas câmeras.