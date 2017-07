Psicólogo é preso com vasto arsenal bélico

Talise Freitas

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, após solicitação da Polícia Civil, a qual recebeu denúncias, vasto armamento foi encontrado no fim da tarde de ontem, na residência do psicólogo Heleno Félix Torres, de 50 anos, no Bairro Operária Nova.

Um total de 15 armas de fogo, de uso permitido (para quem tem porte, o que não era o caso) e de uso restrito, dentre revólveres, pistolas, armas longas e até um fuzil, estavam guardadas em um cômodo do quarto do detido. Centenas de munições, dos mais diversos calibres, também foram apreendidas, assim como uma pequena porção de cocaína.

A diligência que resultou em flagrante foi efetuada pelos policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) e da Divisão de Investigação Criminal (DIC).

Conforme o delegado Fernando Possamai, da DPCAMI, o psicólogo alegou que guardava o material bélico simplesmente "por prazer". Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e de munições, tanto de uso permitido quanto de uso restrito.