Promotor entra com recurso para prisão de delegado e agente

Talise Freitas

O promotor Marcio Gai Veiga, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá, ingressou com recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) visando o deferimento da prisão preventiva do delegado Jorge Giraldi e do agente de Polícia Civil Jaques Douglas de Oliveira, apontados por ele, em Procedimento Investigatório Criminal (PIC), como autor e partícipe, respectivamente, da execução de Ivonete Mezari Genuino, de 25 anos, em 2012.

Veiga tentou uma liminar com o mesmo propósito, o que foi negado, entrando então com o recurso, a ser avaliado por três desembargadores, o que deve ocorrer somente a partir de 9 de janeiro, haja vista que o Poder Judiciário entra em recesso na próxima terça-feira e só irá atuar em regime de plantão, em casos de extrema urgência. Em entrevista coletiva à imprensa, o promotor já havia adiantado que iria recorrer da decisão em primeiro grau do juiz Guilherme Mattei Borsoi, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá. O magistrado indeferiu a prisão na quinta-feira, mas aceitou a denúncia, transformando os então denun-ciados pelo MP em réus em ação penal de competência do júri.

Para o promotor, a detenção é necessária para a garantia da ordem pública e condução do processo, mas não relevou porque, dizendo que não entraria no mérito das provas, que não seriam discutidas na imprensa, mas, sim, no processo. Para ele, o delegado matou a vítima porque ela estaria "incomodando para aumentar o valor da pensão alimentícia, avaliado em torno de R$ 500, dizendo ainda que estaria grávida e queria ajuda na eventual gravidez".

Ivonete teve um relacionamento com Giraldi que originou uma filha. A menina, na época, com pouco mais de um ano, estava na cadeirinha no banco de trás do carro da mãe, quando Ivonete foi assassinada com três tiros na cabeça, no banco do caroneiro da frente, em uma plantação de eucalipto, entre Araranguá e a Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva.