Projetos de segurança são discutidos em Criciúma

Jhulian Pereira/Decom Criciúma

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, se reuniu com o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Criciúma, tenente-coronel Evandro de Andrade Fraga, para discutir parcerias visando melhorar a segurança pública na cidade. A reunião ocorreu ontem, na sede da Prefeitura, no Bairro Ceará. De acordo com o comandante, a conversa inicial foi produtiva. "Tratamos sobre as câmeras de videomonitoramento garantidas para Criciúma, convênios de radiopatrulha, aluguel da Cavalaria, parcerias com os agentes de trânsito, entre outros assuntos, enfim, melhorias para a nossa cidade", pontuou Fraga.

Conforme o presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes de Criciúma (ASTC), Gustavo Medeiros, que participou do encontro, a Administração Municipal estuda a possibilidade de auxiliar a PM no registro de boletins de ocorrência de acidentes de trânsito. "É um desejo nosso e da Polícia Militar, que ficará mais focada em ações preventivas e ostensivas. Nossa ideia é que os agentes de trânsito façam todo o processo após os acidentes. Estamos analisando as possibilidades", comenta Medeiros.

Disposto a viabilizar iniciativas para proporcionar mais segurança aos moradores, o prefeito de Criciúma agradeceu a PM pelos serviços prestados. "A gente sabe que precisamos reforçar a segurança em nossa cidade. Esta primeira conversa foi essencial e nos motiva a auxiliar ainda mais os policiais. Estamos à disposição para contribuir", afirma Salvaro.