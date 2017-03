Processo que apura morte de jovem tramita no STJ

Talise Freitas

Está para análise dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, o processo que apura a responsabilidade do delegado de Polícia Civil de Criciúma Danilo Bandeira Valdetaro na morte do jovem eletricista Douglas Milanez Rocha, de 22 anos, em 5 de julho de 2013, no Bairro Vila Saturno, em Forquilhinha, durante uma abordagem policial.

O rapaz, que estava de moto e empinava o veículo, conforme denúncia do Mistério Público (MP), foi atingido com um tiro nas costas disparado pelo réu após não acatar uma ordem de parada dada por ele, que estava com mais dois policiais civis em uma viatura descaracterizada. A Justiça determinou o arquivamento do inquérito policial com relação ao agente e ao escrivão.

O tiro, de um dos quatro de alerta efetuados durante a perseguição, teria sido disparado em direção ao solo, mas teria mudado o percurso, atingindo a vítima após a viatura sofrer solavancos gerados pela saliência da pista e pela velocidade. O recurso irá julgar se o delegado deverá ser submetido, ou não, a júri popular, quando se trata de homicídio doloso, com intenção de matar, ou neste caso o dolo eventual, quando, mesmo sem a intenção, assume-se o risco. Douglas chegou a ser socorrido, mas morreu durante uma cirurgia de emergência no Hospital São José, em Criciúma.

Na época, o MP denunciou a autoridade policial por homicídio com dolo eventual qualificado devido à impossibilidade de defesa da vítima, por ter sido atingida pelas costas. O juiz Fellipi Ambrósio aceitou a denúncia, proferindo a sentença de pronúncia, para julgamento perante o júri popular, desqualificou a qualificadora transformando para homicídio simples e entendeu que há dúvidas acerca da intenção, ou não, do delegado, de ter alvejado o jovem, ou mesmo de ter assumido o risco, deixando isso para entendimento do Tribunal do Júri.

A defesa recorreu da decisão de primeira instância aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que, em outubro de 2015, mantiveram o mesmo posicionamento do magistrado da Comarca de Forquilhinha, deixando para o júri po-pular decidir se houve ou não o dolo. O processo de 1º grau chegou a ficar suspenso com o recurso ao TJSC desde setembro de 2014, sendo reativado neste mês, e novamente suspenso até que tenha um novo julgamento, agora pelo STJ, para definir se será mantida a decisão, ou não, das outras instâncias acerca do Tribunal do Júri.

Alegações já

apresentadas

No processo em Brasília, defesa e acusação já apresentaram suas alegações e não há um prazo para o recurso entrar em pauta. A defesa ressalta que o caso não compete ao júri popular e deverá se manifestar após os novos encaminhamentos processuais necessários da instância superior.

Os pais de Douglas contaram na época que ele tinha comprado a moto há cerca de 30 dias, que era habilitado, mas estava sem a documentação do veículo, acreditando que não tenha sido este o motivo de não parar o veículo, mas sim por se assustar com homens armados em uma viatura sem identificação policial. Naquele dia ele havia chegado em casa do trabalho e saído em seguida, segundo a família, para comprar bolacha.