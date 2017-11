Princípio de incêndio é registrado no Hospital Santa Catarina

Lucas Renan Domingos

Por volta da 1h20min deste sábado o Corpo de Bombeiros de Criciúma foi acionado para atender uma ocorrência de princípio de incêndio no Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC). A causa foi um curto circuito em um exaustor pequeno localizado no teto de um dos banheiros do hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a situação já havia sido controlada pelos funcionários do HMISC, que utilizaram três extintores de pó químico para evitar o incêndio.