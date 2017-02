Talise Freitas

Um princípio de incêndio foi registrado no início da tarde de ontem, na Escola de Educação Básica Padre Miguel Giacca, no Rio Maina, em Criciúma. As chamas atingiram um ventilador de parede, da sala dos professores, sendo controladas pelo Corpo de Bombeiros com o uso de pó químico.

Funcionários do local tentaram apagar o fogo, porém os extintores da unidade de ensino estavam com problemas.