Primeiro homicídio do ano no Rincão pode estar relacionado ao tráfico de drogas

Talise Freitas

O primeiro homicídio do ano registrado em Balneário Rincão, o sexto de 2017 na Região Carbonífera, já está sendo investigado pela equipe de policiais civis que atuam na Operação Veraneio. A motivação do crime, segundo o delegado Márcio Campos Neves, que assumiu ontem o comando dos trabalhos, pode estar relacionada ao tráfico de drogas.

O corpo de Anderson da Silva Dondossola, de 20 anos, foi encontrado por volta das 10h de ontem, em meio a um matagal na localidade de Urussanga Velha. Ele foi alvejado com vários tiros, que atingiram, além da cabeça, o pescoço e a região do tórax. O corpo foi reconhecido e liberado pelo pai e pela esposa dele, na tarde de ontem, do Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma.

Conforme o delegado, Anderson morava com a companheira em Forquilhinha, tinha passagens criminais e, segundo informações repassadas pelos familiares, era também usuário de cocaína. "Ele saiu ainda na noite anterior, sem avisar à esposa aonde iria. Vamos verificar se estava devendo drogas para algumas pessoas. Vizinhos chegaram a avistar um veículo no local do crime, como também escutar o barulho dos tiros", relata a autoridade policial.

Um inquérito policial já foi instaurado. "Vamos começar a ouvir as testemunhas. A equipe foi ao local, ainda sob orientação do delegado Vitor, para colher todas as informações possíveis. É um crime que não é fácil esclarecer, mas estamos com uma equipe bem boa, um efetivo bem completo, e pretendemos em breve elucidar este caso", expõe a autoridade policial.