Primeiro homicídio de 2017 em Criciúma tem mulher como vítima

Talise Freitas

O primeiro homicídio de 2017 em Criciúma teve como vítima uma mulher. Edjane Vitório da Rosa, de 38 anos, foi assassinada no início da madrugada dessa sexta-feira com uma facada no pescoço, em via pública, no Bairro Vila Manaus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a deslocar, porém só restou aos socorristas constatar o óbito. O único acusado do crime, Oscar Cândido dos Santos, de 57 anos, foi preso em flagrante em um bar, no mesmo bairro, bastante embriagado, sujo de sangue e com uma faca na cintura.

Na tarde dessa sexta-feira, após Audiência de Custódia no Fórum, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela juíza da 1ª Vara Criminal, Paula Botke e Silva, sendo reconduzido ao Presídio Santa Augusta. Conforme os autos, testemunhas teriam escutado a discussão entre ele e a vítima, como ouvido também pedidos de socorro por parte da mulher.

Segundo a declaração de um dos policiais militares que participou da ocorrência, no momento o acusado declarou que conhecia a vítima, mas que não se lembrava de tê-la esfaqueado. Interrogado pelo delegado plantonista, disse que a conhecia porque "ela sempre vinha lhe pedir dinheiro para comprar uma pedrinha de crack". Indagado sobre outros detalhes, ele não soube responder, alegando esquecimento, falando que "deu um branco". Disse, ainda, que vítima fazia programas sexuais, mas nunca com ele, "pois sempre o enganava".

"No caso em tela, tenho como presente tal necessidade da garantia da ordem pública, pois, observo que o modus operandi com que perpetrado o homicídio é revelador sozinho de elevada periculosidade do agente, já que aparentemente ceifou a vida da moça por ser ela garota de programa a quem dava dinheiro, mas nunca tinha relações sexuais consigo porque 'sempre lhe enganava', denotando-se episódio de elevada desproporção e até mesmo pequenez entre a ridícula motivação e o resultado morte. Com efeito, aproveitou-se de sua vantagem física em relação à vítima, mulher e usuária de crack, e ceifou-lhe a vida com faca que, ao que tudo indica, trazia consigo. Aliás, o fato de portar a faca consigo em via pública denota seu espírito belicoso", constatou o magistrada.

Vítima e acusado não tinham passagens policiais. Também foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental do acusado.