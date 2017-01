Primeiro homicídio da região é registrado na Amesc

Talise Freitas

O primeiro homicídio do ano na região foi registrado na tarde de ontem, no Bairro Januária, em Sombrio. A vítima foi Diem Machado Vidal, de 22 anos, assassinado com quatro tiros, dois deles na cabeça. O rapaz tinha passagens policiais e possuía um processo criminal por receptação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Sombrio. O corpo dele foi encontrado ao lado de uma construção abandonada por moradores que acionaram a Polícia Militar.

Apesar de o cadáver ter sido localizado somente à tarde, quando foi formalizado o registro de homicídio, a perícia acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada.

Testemunhas relataram ainda ter ouvido disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi detido e a Polícia Civil já deu início às diligências.

No ano passado, três homicídios foram registrados também no primeiro dia de 2016, em Balneário Rincão, Balneário Gaivota e Içara, respectivamente.