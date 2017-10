PRF e Polícia Civil prendem dois homens com cocaína em Tubarão

Lucas Renan Domingos

Uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e policiais civis resultou na prisão de dois homens na tarde da última quarta-feira, na BR-101, em Tubarão. Os policiais encontraram um tablete de cocaína de um quilo e quatro gramas dentro do veículo em que eles estavam.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a droga estava escondida embaixo do banco do passageiro de um GM/Corsa placas de Criciúma. O motorista, de 36 anos, já cumpriu pena por tráfico de drogas. Ele e o passageiro, de 25 anos, foram conduzidos à Central de Polícia de Tubarão.