Preso um dos criminosos mais procurados da região

Talise Freitas

A Polícia Civil de Içara desarticulou uma organização criminosa com base em Balneário Rincão, mas com atuação em toda região, prendendo quatro criminosos, faccionados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), três deles foragidos da Justiça, sendo um envolvido no latrocínio que vitimou a ex-presidente do Lions Clube de Içara, Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos.

A operação teve apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma e do Serviço Aeropolicial (Saer). A quadrilha foi presa em uma casa no Bairro São Defende, em Criciúma, nas primeiras horas da manhã de ontem.

Há suspeitas de que os envolvidos sejam os mandantes dos atentados registrados na noite de quarta-feira, no Rincão, quando a Delegacia de Polícia Civil e um posto salva-vidas, situado na Zona Sul do balneário, foram incendiados, no caso do distrito policial, sem maiores danos. As buscas aos executores dos ataques prosseguem e a polícia acredita se tratar de adolescentes recrutados pelo crime organizado. A principal linha de investigação aponta como motivação para os incêndios retaliação, devido à atuação repressiva aos criminosos do Rincão por partes das polícias Civil e Militar.

Dentre os detidos na operação está um dos criminosos mais procurados dos últimos meses em toda região. Trata-se de Diego Neotti da Silva, de 22 anos, apontado na investigação como o autor dos quatro disparos que vitimaram Lila no assalto a residência, em 18 de dezembro do ano passado, no Bairro Sanga Funda, zona rural de Içara.

Além do latrocínio, o agora capturado tem passagens policiais por homicídio, associação criminosa e também era um dos foragidos da Operação Clínica Geral, desencadeada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, com apoio da Polícia Civil de toda região, em setembro do ano passado, para desarticular a organização criminosa que agia no Sul do estado e tinha base no Rincão e em Criciúma.

Um dos líderes do bando e a esposa foram presos na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Além de homicídios e tráfico de drogas, o grupo, de forma fragmentada, praticava furtos, roubos e até explosões em caixas eletrônicos, com atuação em ao menos 20 municípios da região, e até no estado gaúcho.

No mês passado, o comparsa de Diego no roubo com morte da idosa foi preso em São João Batista. Ronei de Souza Gonçalves, de 31 anos, foi encontrado em uma casa na área rural no município. A companheira dele, Tamara Cardoso Florêncio, de 40 anos, também foi presa. O casal também era foragido da Clínica Geral.



Herdeiro

do tráfico

Conforme o agente da Polícia Civil de Içara Ernani Bonfanti, Diego "herdou" a chefia do tráfico de drogas no Rincão com a morte em confronto com a Brigada Militar (BM) no ano passado de Willian Viana, de 27 anos, o Banha, criminoso também considerado de alta periculosidade e envolvido na facção. A viúva dele também foi denunciada na operação Clínica Geral.

"Após o latrocínio de Ana, eles fugiram para São João Batista, onde prendemos o Ronei. Porém, um dia antes, o Diego voltou para Criciúma. Naquela semana, ele fez um roubo em Içara, quando levou R$ 20 mil, junto com o Juliano Joaquim Réus, de 22 anos, e continuamos à caça dele", relata o policial. O alvo foi uma construtora.

Segundo Ernani, nesta semana surgiram, então, informações de que Diego estaria no Bairro São Defende, em Criciúma, momento em que foram pedidos os mandados de busca e apreensão para cumprimento na casa indicada. No local foram apreendidos uma pistola 380, um revólver calibre 38, crack, maconha, balança de precisão, material para embalo das drogas e anotações referentes à contabilidade do tráfico.

"Juliano ainda estava com mandado de prisão pelo roubo e outro homem, por tráfico de drogas", explica o policial. Todos os quatro abordados na residência já foram encaminhados ao Presídio Santa Augusta.