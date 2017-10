Preso quarto suspeito de envolvimento em latrocínio de vigilante

Francine Ferreira

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma prendeu preventivamente ontem, no Bairro Argentina, o quarto suspeito de ter envolvimento no latrocínio do vigilante Sidnei Roberto Manoel, de 52 anos, ocorrido no dia 16 de setembro, nas obras do Paço Municipal. Ele é apontado pela Polícia Civil como um dos articuladores do crime. Além disso, na fase final em que o inquérito se encontra, a prisão temporária dos outros três suspeitos, que já estavam detidos no Presídio Santa Augusta, foi convertida em preventiva.

Há, ainda, outros dois nomes envolvidos, porém de adolescentes. “As investigações caminham para o encerramento. Houve a identificação de todos os autores do crime. Cinco deles executaram a empreitada criminosa e um teve participação ativa na coordenação e recebimento do material subtraído. Os quatro adultos serão indiciados por latrocínio consumado em concurso com corrupção de menores majorada. Somente a pena do latrocínio varia de vinte a trinta anos de reclusão”, afirma o delegado Yuri Miqueluzzi, da Divisão de Roubos da DIC.

A investigação apurou que a motivação dos autores era a subtração de grande quantidade de material das obras do Paço Municipal. Foi concluído também que os criminosos sabiam da existência do vigilante no local e, mesmo assim, orquestraram e executaram o roubo. Os laudos periciais também constataram que a causa da morte da vítima foi asfixia.