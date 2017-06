Preso homem que traficava via WhatsApp

Talise Freitas

Um traficante que, segundo a Polícia Militar, vinha atormentando a área central de Morro da Fumaça foi preso em flagrante. O criminoso, de 28 anos, que já tem passagens policiais por tráfico de drogas, já estava sendo monitorado por algumas semanas em seu apartamento.

A PM também deteve um usuário que tinha acabado de deixar o local com uma porção de entorpecente. Cerca de 200 gramas de cocaína foram apreendidos.

"O que chamou atenção dos policiais foi a quantidade enorme de pessoas conhecidas da cidade negociando cocaína no aplicativo WhatsApp do traficante. O aparelho foi apreendido e passará por perícia, não descartando a possibilidade de intimação dessas pessoas a prestarem esclarecimentos", coloca o comandante da PM do município, sargento Tiago Jacoby.