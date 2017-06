Preso casal que de moto arrancava bolsas de mulheres

Talise Freitas

Ezequiel Medeiros Martins, de 26 anos, e Taiane Cristina Lima de Sousa, de 29 anos, foram presos na madrugada dessa sexta-feira, no Bairro Sangão, em Criciúma, após uma série de assaltos. O último crime foi registrado na quinta-feira no Rio Maina. A dupla vinha agindo em posse de uma moto. Eles chegavam com o veículo perto das vítimas, geralmente mulheres, e Taiane, na garupa, arrancava as bolsas delas.

A dupla foi encontrada em casa pela Polícia Militar após denúncias. Em frente à residência, os militares localizaram a motocicleta Honda CG 125 utilizada nos crimes. A PM ainda apreendeu três bolsas femininas, sendo que os acessórios foram reconhecidos por três vítimas recentes de assaltos.

Além do reconhecimento dos objetos, duas vítimas ainda identificaram o casal como sendo o autor dos assaltos. Segundo a PM, após ser algemada, a dupla con-fessou a autoria dos crimes, se mostrou arrependida e indicou o local onde estavam os documentos pessoais e pertences de uma das vítimas.