Prejudicada por demolição, perícia não constata causa de incêndio

Por da conta da demolição da estrutura, o laudo pericial do incêndio que resultou em uma morte, no extinto depósito da loja de móveis e eletrodomésticos De Luca, na área central de Içara, ocorrido em 10 de maio, foi prejudicado. A documentação produzida pelo Corpo de Bombeiros será encaminhada à Polícia Civil com o resultado final pendente, ou seja, inconclusivo, o que irá prejudicar a investigação.

O delegado Rafael Iasco, responsável pelo caso, já havia informado que a conclusão do laudo realizado para constatar o que motivou as chamas seria determinante para o resultado do inquérito policial.

Conforme o tenente do Corpo de Bombeiros, Jihorgenes Luciano Borges, a documentação será finalizada hoje.

"Foi muita carga de fogo e poucas vigas, ficando o laudo prejudicado devido à demolição da estrutura, que foi necessária pela questão da segurança", coloca o oficial. A perícia foi realizada por meio de coleta de material, fotos e vídeos.

Sem o resultado técnico do que teria provocado às chamas, não é possível saber se houve imprudência, imperícia, negligência ou mesmo se o fogo tenha sido provocado, mesmo que acidentalmente, por ação humana direta. O galpão estava irregular por não possuir alvará do Corpo de Bombeiros.

Morreu no incêndio o motorista da loja, Maureci de Anacleto, de 37 anos. Os restos mortais da vítima ainda estão no Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma aguardando o exame de DNA do Instituto de Análises Forenses (IAF), necessário para a identificação oficial, haja vista o estado de carbonização.

Só após a conclusão, os restos mortais serão liberados à família para os procedimentos fúnebres.

