Posto salva-vidas e delegacia são alvos de incendiários no Rincão

Talise Freitas

Uma ocorrência de afronta aos serviços públicos de segurança foi registrada na noite de ontem, por volta das 21h, em Balneário Rincão. Depois de esta última Operação Veraneio ter sido considerada pela polícia como sendo a mais tranquila da década, o posto salva-vidas de número sete, localizado na orla da Zona Sul, e a delegacia do balneário foram alvos de vândalos incendiários.

No distrito policial um coquetel molotov foi arremessado contra a janela onde fica a recepção. Surgiram algumas informações de que os possíveis autores seriam ao menos dois adolescentes e teriam fugido, ou de moto, ou mesmo em uma bicicleta. Segundo o Corpo de Bombeiros de Içara, as chamas foram controladas por populares com baldes de água.

Dois aparelhos telefônicos, o monitor de um computador, persiana e um rádio foram queimados. Como houve o término da Operação Veraneio na última segunda-feira, não há mais plantão noturno, e não havia ninguém no local no momento do atentado.

Esta não é a primeira afronta ao prédio da Polícia Civil do balneário. Em 2013, seis tiros foram efetuados contra a delegacia. No ano passado, ao menos um criminoso invadiu o local e, após deixá-lo todo bagunçado, furtou a viatura. O veículo descaracterizado até hoje não foi encontrado. Já o criminoso segue preso.

Apesar de não ter ocorrido muitos danos no distrito policial, o posto salva-vidas ficou completamente destruído, haja vista a estrutura ser de madeira, sendo as chamas rapidamente alastradas. Em novembro do ano passado, vândalos também colocaram fogo na estrutura do Corpo de Bombeiros na área central do balneário. Conforme o sargento Vanderlei Pereira, o primeiro chamado aos bombeiros foi relacionado ao incêndio no posto salva-vidas, sendo acionados já no caminho sobre a ocorrência na delegacia.

A polícia, que agora atua com efetivo reduzido, acredita que os dois casos, registrados em um curto intervalo de tempo, devam estar ligados e com o objetivo de afronta e de chamar atenção, como também alguma forma de retaliação, mas nada foi confirmado até então e a Polícia Civil segue investigando. Apesar da mobilização policial, nenhum suspeito havia sido detido.