Posto na Avenida Centenário é assaltado

Talise Freitas

Dois criminosos assaltaram um posto de combustíveis, localizado na Avenida Centenário, no Bairro São Cristovão, na madrugada de ontem, em Criciúma. Segundo informações do funcionário repassadas à Polícia Militar, ele estava sentado dentro da loja com o colega de trabalho quando um deles, encapuzado e armado com um revólver, invadiu o local, indo diretamente ao caixa.

O criminoso exigiu que as vítimas ficassem de cabeça baixa e que não olhassem em nenhum momento para ele. O assaltante fugiu do local, após roubar cerca de R$ 300, com o comparsa, que ficou durante a ação do lado de fora em posse de uma pistola. Esta não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de roubo. Apesar do susto, ninguém se feriu e, mesmo com a mobilização da PM, nenhum suspeito foi detido.