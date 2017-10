Posto de combustíveis é alvo de criminosos

Francine Ferreira

Na manhã desta segunda-feira, 9, um homem armado assaltou um posto de combustíveis no Bairro Mina do Mato, em Criciúma, e levou um malote com aproximadamente R$ 30 mil em espécie e cheques. Ele fugiu em um automóvel Chevrolet Onix, que mais tarde foi abandonado e, segundo testemunhas, incendiado por dois indivíduos na mesma localidade. Posteriormente, ambos teriam fugido em um veículo GM Corda prata. A Polícia Militar foi acionada e encontrou abandonada próxima ao Ônix, uma camiseta branca com o desenho de uma caveira e com um forte odor de álcool, sendo apreendida pela guarnição.