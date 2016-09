Possível caso de agressão é registrado no Parque das Nações

Denise Possebon

Durante protesto contra o presidente Michel Temer, ontem no Parque das Nações, uma mulher teria sido agredida por um homem com um chute no abdômen. O indivíduo, descrevido como "forte" e com 1m80 de altura pelo grupo Coletivo Antonieta de Barros, em página da rede social, também teria jogado um copo de cerveja no rosto da manifestante, por discordar de seu posicionamento.

A reportagem tentou entrar em contato com a vítima, mas a mesma não quis se manifestar sobre o caso, pois estaria mal com o ocorrido. Até o fechamento da edição, nenhum Boletim de Ocorrência (B.O) havia sido feito na Polícia Civil ou a Delegacia da Mulher de Criciúma.