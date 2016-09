Por furto de viatura, ladrão vira réu

Talise Freitas

O homem acusado de furtar uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, que estava estacionada na Delegacia do Balneário Rincão, virou réu. Nesta semana, o juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) por furto e dano, ambos os crimes na forma qualificada. O ladrão foi preso em 11 de julho em uma ação da Polícia Militar do balneário e já estava com mandado de prisão em aberto pelos delitos. Ele segue no Presídio Santa Augusta.

O furto do Fiesta foi praticado na noite de 10 de junho, quando não havia mais expediente no distrito policial. Preso, o acusado informou que a viatura estaria submersa em uma lagoa do Rincão. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas, porém o carro não foi encontrado. A ação audaciosa levantou o debate sobre a fragilidade em relação à segurança dos distritos policiais.