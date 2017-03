Por falta de vagas, adolescentes são liberados

Talise Freitas

Os dois adolescentes, de 17 anos, irmãos, que aguardavam uma vaga em algum Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do Estado foram liberados nessa sexta-feira. Eles foram apreendidos pela Polícia Militar na última segunda-feira, no Bairro São Francisco, e estavam com mandado de busca e apreensão por conta de uma condenação por receptação. Desde então os menores seguiam nas celas da DIC e da Central de Plantão Policial (CPP) de Criciúma.

Já outro adolescente, de 15 anos, apreendido na noite de quarta-feira após tentar assaltar duas garotas na região do Bairro Pinheirinho, foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) também nessa sexta, após aguardar decisão judicial.

Na quinta-feira, um menor, de 17 anos, que estava na cela desde segunda-feira com os irmãos também foi encaminhado ao Casep. Ele tentou assaltar e agrediu um idoso de 83 anos em Siderópolis.