Por caso de Cocal, empresário vira réu pela segunda vez

Talise Freitas

O juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) contra o empresário criciumense Marcos Claiton Machado, de 38 anos, pelo crime cometido contra uma menina de 11 anos de Cocal do Sul, na tarde de 11 de agosto. Machado, que é réu pela segunda vez, foi denunciado na última sexta-feira pelos crimes de estupro de vulnerável (devido à vítima ser menor de 14 anos), porte de arma e falsa comunicação de crime, pelo promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, da 2ª Promotoria de Justiça.

Primeira vez

réu por caso de Içara

O empresário foi réu pela primeira vez também por um crime sexual, cometido contra uma adolescente de 15 anos, no ano passado, no Bairro Boa Vista, em Içara. Na condição de réu, ele terá um prazo para se defender das acusações por meio de advogado, e após, será marcada a primeira audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação, na presença de advogados, MP e Poder Judiciário. O réu também será interrogado, caso não falte nenhuma testemunha no procedimento forense, se não, uma segunda audiência será marcada.

Em relação à denúncia, agora processo, da falsa comunicação de crime, o acusado, após a repercussão do estupro da menina de 11 anos, foi até a Central de Plantão Policial (CPP) de Criciúma e registrou um Boletim de Ocorrência alegando que havia sido sequestrado e ficado em poder dos criminosos dentro do próprio veículo, o mesmo usado para abordar a criança e no mesmo horário em que cometeu o crime contra ela. Já a acusação do porte de arma é referente à apreensão da Polícia Civil de uma pistola, encontrada na casa dele, no Bairro Pio Corrêa, área nobre da cidade, menos de 24 horas após o crime de Cocal.

Há ainda duas ocorrências em análise, em Içara e no Balneário Rincão, porém foram tentativas. Em relação a outro caso consumado, no Rincão, o delegado de Içara, Rafael Iasco, aguarda os laudos periciais para encerrar o inquérito policial. Trata-se do estupro de uma adolescente de 15 anos, no dia 4, uma semana antes do crime de Cocal. A vítima já prestou depoimento formalmente na Polícia Civil semana passada e reconheceu Machado como sendo autor do crime.

Sob ameaça

com arma de fogo

Em posse da arma de fogo e de um veículo Malibu, o réu chegava às vítimas e as levava para um local fechado, nos dois últimos casos, uma residência no Balneário Rincão, onde cometia os abusos e as fotografava. Elas ainda eram amordaças com fitas, ameaçadas de morte caso contassem a alguém e deixadas perto de casa.

Notícia publicada na edição conjunta de terça e quarta-feira do Jornal A Tribuna