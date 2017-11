Populares detém ladrões até a chegada de policiais

Francine Ferreira

Em duas ocorrências, na tarde de ontem, populares renderam ladrões até a chegada da Polícia Militar de Criciúma. O primeiro caso foi registrado no Bairro Sangão, logo após o almoço, quando um homem de 34 anos foi flagrado e contido pelo proprietário de um restaurante, tentando furtar dinheiro do caixa e um aparelho de som. Poucas horas depois, no Bairro Mina Brasil, dois indivíduos furtaram uma residência e fugiram em uma motocicleta, levando uma televisão de 43 polegadas. Em frente ao Hospital São José, um dos dois ladrões caiu da moto e foi contido também por populares, até a chegada da PM.

Em ambos os casos, os homens foram presos e conduzidos à Central de Polícia Civil.