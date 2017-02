Ponto de tráfico de drogas é fechado pela Polícia Militar no interior de Nova Veneza

Talise Freitas

Um ponto de tráfico de drogas no Bairro São Bento Baixo, em Nova Veneza, foi fechado na madrugada de sábado pela Polícia Militar. Após denúncias, os policiais foram até o local averiguar se procedia a informação da prática criminosa em uma residência. Assim que chegou à rua informada, a guarnição avistou um suspeito que tentou despistar os policiais.

Feita a abordagem, foi encontrado no chão uma bucha de cocaína dispensada pelo abordado, sendo constatado tratar-se de um adolescente de 17 anos, sem passagens policiais. Indagado sobre a procedência da droga, ele afirmou onde tinha comprado o entorpecente, que bateu no mesmo endereço do ponto de tráfico denunciado.

Quando os policiais bateram na porta, o proprietário abriu a janela, e tentou se abrigar dentro da casa, porém um policial entrou no local e o deteve. Em buscas na residência, foram encontrados cerca de 140 gramas de maconha e 24 gramas de cocaína. O Canil também foi acionado para buscas que resultaram na apreensão de mais maconha, 51 munições de calibre 22, uma balança de precisão, além de material para o preparo e embalo das drogas, como 900 gramas de bicarbonato de sódio e plásticos.

Também foram apreendidos R$ 941 em espécie. Cristiano Scarpari Schimitz, de 27 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a PM, ele já tem passagens policiais pelo mesmo crime, como também por receptação.