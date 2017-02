Polícias se mobilizam contra PEC da Reforma Previdenciária

Talise Freitas

A tarde de ontem foi de mobilização das polícias na Capital. Aderindo ao movimento nacional que luta para que o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), apelidado de PEC da Morte, que é a Reforma da Previdência, não seja aprovado, agentes da segurança pública realizaram uma manifestação pacífica pela manutenção da aposentadoria policial. Mais de 60 policiais, entre civis, federais e rodoviários federais, mobilizaram-se no saguão do Aeroporto Internacional Hercílio Luz distribuindo panfletos informando a sociedade sobre a medida e seus reflexos.

O grupo ainda estava munido com faixas, com os dizeres: "PEC da Morte: se não retirar, a Polícia vai parar" e "Polícia Envelhecida, Criminalidade Fortalecida". Policiais civis de Criciúma e região estiveram presentes, incluindo o diretor do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina (Sinpol-SC), o agente lotado na Central de Plantão Policial (CPP) de Criciúma, Arildo Mezari. Os profissionais alertam que a PEC é uma ameaça à sociedade brasileira, que enfrenta uma de suas maiores crises no âmbito da segurança pública. Conforme os servidores, os profissionais de segurança pública têm expectativa de vida 15 anos inferior a outros, por arriscarem a própria vida para proteger a sociedade. Caso seja aprovada a PEC, uma greve poderá ser deflagrada.

O dia foi também de mobilização na esfera militar. Ontem à noite, policiais e bombeiros militares do Estado realizaram um ato em frente à Catedral Metropolitana, em Florianópolis, para manifestar solidariedade ao movimento de esposas e familiares dos policiais do Espírito Santo, que lutam por salários dignos, melhores condições de trabalho e direitos básicos, como auxílio-alimentação para a categoria, que hoje tem um dos piores salários do Brasil (R$ 2.750 mil) e está sem reposição salarial (reajuste pela inflação) há quatro anos.

Situação não

muito diferente

Em nota, a Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc) diz que a situação atual dos praças em Santa Catarina não está tão diferente de lá, informando que o governo catarinense atrasou um mês o pagamento de diárias-alimentação da Operação Veraneio 2017 e não está cumprindo a data-base da categoria. Diz ainda que não houve reposição inflacionária nos últimos anos e a alíquota previdenciária aumentou de 11% para 14%. "Também foram aprovadas ´a toque de caixa´, no fim de 2016, diversas restrições ao recebimento das pensões dos militares estaduais", informa a nota.

Diante da grave situação no Espírito Santo, as esposas e familiares de praças decidiram bloquear as entradas dos quartéis, já que a categoria é impedida de fazer greve por lei, podendo sofrer pena de prisão de até dois anos. "Quando o Governo deixa de investir em segurança pública e remunerar os profissionais, também está ignorando o interesse da sociedade. Lutar por direitos não é crime. Estamos juntos, por nenhum direito a menos!", finaliza a nota da Aprasc.