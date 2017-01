Polícias iniciam operações especiais nas rodovias

Talise Freitas

Tanto a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciam operações especiais nas rodovias estaduais e municipais da região. O movimento maior é esperado nesta sexta-feira, e no domingo, na volta para casa.

O efetivo das corporações estará reforçado, coibindo irregularidades, bem como o excesso de velocidade e o consumo de álcool ao volante, muito comum nesta época. No interior dos balneários, como no Rincão e Arroio do Silva, a Polícia Militar também reforça as operações de trânsito com barreiras.