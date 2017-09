Polícias Civil e Militar realizam nova operação de combate ao tráfico de drogas

Na data de hoje, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deram continuidade às operações em combate ao tráfico de drogas e organizações criminosas na região de Criciúma. Foram cumpridos 17 mandados de buscas, os quais foram focados no Residencial Carmel, no Bairro Cidade Mineira Velha.

No local foram apreendidos um quilo e 300 gramas de drogas (maconha, crack e cocaína), cerca de R$ 1.500 em dinheiro, além de diversos objetos referentes ao tráfico de drogas e organização criminosa. No total, foram 10 pessoas conduzidas para a delegacia, uma pessoa presa em flagrante por tráfico de drogas, um menor apreendido também por tráfico de drogas, uma pessoa presa por mandado de prisão ativo e mais cinco termos circunstanciados por posse de drogas.

A operação envolveu 20 policiais civis e 40 policiais militares. Os dois presos foram encaminhados para o presídio Santa Augusta.

Com informações do delegado da Divisão de Repressão a Entorpecentes da DIC Criciúma, Eduardo de Mendonça