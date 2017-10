Policial negocia com traficante e quatro pessoas são encaminhadas pra a delegacia em Içara

Lucas Renan Domingos

Por volta das 2h desta terça-feira, quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia, três presas por estarem realizando crime de tráfico de drogas. Os autores foram presos após a guarnição realizar uma abordagem e um dos policiais negociar a compra de entorpecentes com uma mulher por telefone de um usuário.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição abordou um homem de 31 anos no Bairro Teresa Cristina, em Içara, próximo à um ponto de tráfico de drogas. Ao realizar a revista pessoal, os policiais encontraram com o homem R$ 30,00. Durante a abordagem, ele deixou que o guarnição verificasse o seu celular e informou que a senha era “DEUS”.

No aparelho, a PM encontrou mensagens suspeitas trocadas em um aplicativo de mensagens com uma mulher de nome Bubi. Logo após, o telefone tocou e um dos policias atendeu. Do outro lado da linha, uma mulher perguntou se o dono do telefone “estava vindo” e o policial respondeu que sim e questionou se “estava na mão”, recebendo uma resposta positiva e sendo informado que estariam esperando no meio do Condomínio Dona Ema “com a parada”.

A guarnição se deslocou até o local e encontrou duas mulheres, de 26 e 27 anos, que ao avistarem a viatura dispensaram um invólucro com substância semelhante à cocaína. As duas informaram aos policiais onde moravam. Na residência encontrava-se outro homem e os celulares que negociavam a venda dos entorpecentes.

Diante da droga encontrada, da confirmação do usuário de que ia comprar droga, dos telefones usados na negociação e das mensagens confirmando o crime de tráfico de drogas, a guarnição conduziu todos para delegacia para os procedimentos cabíveis.