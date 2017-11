Francine Ferreira

Na tarde de ontem, um policial militar de folga flagrou um jovem de 22 anos conduzindo, em atitude suspeita, duas bicicletas na Avenida Santos Dumont, no Bairro São Luiz, em Criciúma. Com auxílio de uma guarnição, o rapaz e as bicicletas foram apresentados à delegacia, onde constatou-se que tratavam-se de objetos furtados.