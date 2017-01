Policiais sofrem acidente de trânsito em deslocamento para apoio

Talise Freitas

Dois policiais militares ficaram levementes feridos ao sofrerem um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, na região do Bairro Cidade Mineira Nova, em Criciúma. Eles se deslocavam em apoio a outra guarnição que estava com um foragido da Justiça abordado na região do trilho, no Pinheirinho, sendo que alguns populares se voltaram contra o trabalho da PM.

No trajeto, o motorista perdeu o controle da viatura, invadiu um terreno e bateu em uma casa. Ninguém da residência se feriu. Já os militares foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital São José. Um deles sofreu uma luxação no ombro e o outro, escoriações na face.